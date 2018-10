Lucu réalise un super sauvetage sur Loustalot qui permet à Biarritz de retarder l'échéance

10 942 vues | 00:21

PRO D2 - Tales attaque la ligne dans les 22 mètres biarrots et fait une différence grâce à une belle feinte de passe et un retour intérieur inspiré à son demi de mêlée. Ce dernier n'a plus qu'à plonger pour aplatir et s'imagine déjà marquer mais il ne sent pas le retour désespéré de X.Lucu qui lui fait exploser le ballon des mains sur la ligne d'en-but.

