Le Stade Montois a repris sa marche en avant

PRO D2 - Battus pour la première fois de la saison le week-end dernier à Soyaux-Angoulême (20-16), les Landais ont redressé la barre à Guy-Boniface contre Biarritz (20-13). Apathiques en première période, ils ont proposé un second acte bien plus abouti sous la houlette d’un bon Rémi Tales, et récompensé par un essai de Timoci Matanavou (54e).

