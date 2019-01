La victoire pour Béziers, un bonus défensif pour Carcassonne

1 200 vues | 02:38

PRO D2 - Béziers espérait engranger un sixième succès de rang en Pro D2 dimanche. Face à Carcassonne, les Héraultais réussissent bien à capitaliser (23-18) et confortent leur 6e place. L’ASBH a gagné la bataille du jeu au sol et réussi à contrarier son adversaire. Réduits à 14 avec l’expulsion de Meité avant la mi-temps, Carcassonne ne lâche rien et ramène un bonus défensif au courage.

Eurosport uniquement avec CANAL*