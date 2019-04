Colomiers prend 5 points précieux

176 vues | 02:37

PRO D2 - Voilà cinq points cruciaux dans la course au maintien pour les Columérins. Et pour cela, quarante minutes auront été suffisantes à l'USC. Face à une équipe de Massy déjà reléguée à l'entame de ce match, les coéquipiers de Sébastient Poët n'ont pas vraiment eu à élever leur niveau. Voilà cinq points cruciaux dans la course au maintien pour les Columérins.

Eurosport uniquement avec CANAL*