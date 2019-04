Bourg-en-Bresse peut encore croire au maintien après son succès face à Montauban

293 vues | 02:59

PRO D2 - La 28e journée de Pro D2 a proposé ce vendredi un match très intense et serré entre Bourg-en-Bresse et Montauban ! Avec ce succès, les Bressans sont toujours en vie pour espérer se maintenir. Avec cette défaite, l’USM est de plus en plus en danger quant à son maintien.

Eurosport uniquement avec CANAL*