Biarritz dit adieu aux phases finales après cette défaite à domicile contre Colomiers

PRO D2 - Quelle image, au coup de sifflet final, après une fin de match irrespirable et un exploit signé Colomiers. Vainqueurs à Aguiléra, les Columérins sont assurés de rester hors de la zone rouge à l'issue de cette 28e journée et signent une performance peut-être décisive dans la course au maintien. En face, Biarritz rate la passe de quatre et peut dire définitivement adieu à la qualification.

