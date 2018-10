Bayonne s’impose contre Nevers qui ramène le bonus défensif

6 665 vues | 02:28

PRO D2 - Si les Nivernais ont obtenu cinq pénalités en mêlées, ils ont commis trop de fautes, sanctionnées de trois cartons jaunes. C'est ainsi en défendant à 13 qu'ils ont encaissé le premier essai par Thiéry (37e). Malgré beaucoup de ballons tombés de part et d’autre, les Basques se sont montrés plus solides sur les mauls et réalistes également.

Eurosport uniquement avec CANAL*