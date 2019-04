Pro D2 - Aurillac surprend Brive

255 vues | 02:22

PRO D2 - Et soudain, le public de Jean Alric a exulté. En plus de remporter ce derby du Massif central devant son public, Aurillac s'offre un succès sans doute décisif dans la course au maintien. En tête tout au long du match au tableau d'affiche et mis sur de bons rails par l'essai de Maituku (17e), les coéquipiers de Joris Segonds ont quand même tremblé jusqu'au bout. (14-11)

