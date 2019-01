Oyonnax met fin à la belle série biterroise

1 108 vues | 03:22

PRO D2 - La belle série biterroise a pris fin à Charles-Mathon. Après deux mois et demi d’invincibilité et six victoires consécutives, les Héraultais n’ont pas pu créer l’exploit chez l’ancien pensionnaire de Top 14 (23-13).

