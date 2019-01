Béziers a remis la marche avant en s’offrant un cador de ce Pro D2

361 vues | 01:00

PRO D2 - Sans sa charnière habituelle Pic-Suchier ni son capitaine Jonathan Best et malgré la blessure de Jean-Baptiste Barrière (épaule) tôt dans la partie, l’ASBH a su faire front et retrouver le chemin de la victoire. Les efforts des Coujoux pour renverser la vapeur en seconde période n’ont pas suffi, deux pénalités de Porical dans le dernier quart d’heure leur enlevant le bonus défensif.

