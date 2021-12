Pourquoi Dupont est le meilleur joueur du monde ? "Il change le cours des matches à lui seul"

288 vues | 03:46

Antoine Dupont est le grand favori pour le titre de joueur de l'année décerné par World Rugby. Le demi de mêlée des Bleus est-il vraiment le meilleur joueur du monde ? Quelqu'un osera-t-il dire non ? On en parle dans Arrêt Buffet, émission à retrouver en intégralité en podcast, autour d'Imanol Harinordoquy, autour d'Olivier Canton, Arnaud Beurdeley et Simon Valzer.