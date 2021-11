VIDÉO - Poulain Raffûte - Stade français - Vasil Kakovin : "On fabrique de bons piliers en Géorgie"

760 vues | 01:59

TOP 14 - En France, on a pu constater ces dernières années une certaine suprématie des joueurs géorgiens en première ligne, comme une tradition. Vasil Kakovin, pilier du Stade Français passé par Brive, Toulouse et le Racing en fait partie. Il était l’invité de Poulain Raffûte, et nous explique le secret du pilier géorgien. L'intégralité du podcast Poulain Raffûte est à retrouver dès jeudi.