Christophe Urios : "Je ne parle pas de perfs sportives mais de perfs humaines"

214 vues | 03:09

Poulain Raffûte - Invité de Raphaël Poulain et d'Arnaud Beurdeley, le manager de l'UBB Christophe Urios est revenu sur l'importance du mental et du développement personnel dans le rugby de haut niveau en évoquant notamment des "performances humaines" au lieu de performances sportives comme clef pour tirer le meilleur de ses hommes et remporter des titres.