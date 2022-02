Christophe Urios : "Je n'ai pas peur de l'échec"

314 vues | 04:32

Poulain Raffûte - Invité de Raphaël Poulain et d'Arnaud Beurdeley, le manager de l'UBB Christophe Urios revient sur la notion d'échec dans le sport de haut niveau dans son dernier livre "Christophe Urios, une saison en enfer: Histoires d'audace, d'échec et de résilience". Une notion essentielle selon lui et qui est trop souvent "tabou" en France.