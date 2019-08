Poirot : "Pas de perturbation par rapport à Guirado"

2 vues | 00:38

Le XV de France affronte l'Italie ce vendredi au Stade de France pour le compte du troisième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde (du 20 septembre 2019 au 2 novembre 2019 au Japon). En conférence de presse d'avant-match, le pilier et capitaine Jefferson Poirot évoque le cas de Guilhem Guirado, habituel capitaine du XV de France et qui sera remplaçant demain.

