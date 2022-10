VIDÉO - Philippe Sella : "La vie est plus importante que tout"

04:00

Invité de Poulain Raffûte, l'ancienne légende du XV de France Philippe Sella revient sur le cancer qui le touche et la manière dont il l'a appris. L'ex-trois-quarts centre d'Agen explique comment il vit désormais avec sa maladie et lutte chaque jour contre elle. Avec une touche d'humour et de résilience. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.