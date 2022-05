Philippe Guillard : "Au cinéma, j’essaye de retraduire tout ce que j’ai vécu dans un vestiaire"

07:05

POULAIN RAFFUTE - Invité de Poulain Raffûte, Philipe Guillard raconte sa nouvelle carrière de réalisateur dans le cinéma : comment on passe du rugby au cinéma, du rire aux larmes et quel lien on peut retrouver entre ces deux milieux qui semblent si différents. "Laguille" a forcément mis du rugby dans son cinéma. Cette émission est à retrouver en intégralité en podcast.