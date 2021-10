"Patrice (Collazo), quand tu soulevais de la fonte, je tournais des pages de livres"

837 vues | 05:14

Entre Patrice Collazo et "Mourad de Toulon", le torchon brûle. Ce dernier n'a pas apprécié la réaction du manager du RC Toulon après ses critiques sur le jeu et les performances du club varois. Il le dit haut et fort. En revanche, il s'enflamme, comme beaucoup, pour Antoine Dupont, en passe de devenir le meilleur joueur du monde... S'il signe au Japon !