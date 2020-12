Revivez la cérémonie des nommés aux Oscars Midi Olympique

23 vues | 57:11

OSCARS MIDOL 2020 - Qui sont les nommés de la 67e cérémonie des Oscars Midi Olympique ? Revivez, au travers d'une émission WebTV où les noms vous seront dévoilés dans les cinq catégories : Monde, Europe, France, Féminines et Oscar du cœur. Mais aussi du débat et des interviews, avec des invités exceptionnels où l'on compte Dulin, Quesada, Dupont ou encore un certain Carter...