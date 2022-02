"Ugo Mola a raison, le Stade toulousain a inventé le doublon "Top 14 - Fashion week"

2 842 vues | 06:38

La fin de match rocambolesque entre Biarritz et La Rochelle, les déboires du RCT, la colère de l'ancien deuxième ligne du club Bakkie Botha et le triplé de Villière avec la France contre l'Italie, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon" cette semaine. Mais il est aussi revenu longuement sur les déclarations du manager de Toulouse Ugo Mola après la défaite du week-end dernier. Et ça pique...