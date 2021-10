"Jules Plisson, ne t'inquiète pas, même les meilleurs ont des jours sans..."

630 vues | 05:47

Les sifflets et les moqueries du public briviste à l'encontre de Jules Plisson, le joli geste de Saïd Hirèche, la présentation de Cheslin Kolbe "aux spectateurs" du stade Mayol et la prochaine réunion des présidents de Top 14 pour évoquer la mise en place du "Marquee player, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon" cette semaine. Sans parler d'Agen et de la possible arrivée de Richard Dourthe...