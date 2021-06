Mourad: "Jono Gibbes, avec deux finales perdues la même année, il a déjà l'ADN de Clermont !"

10 514 vues | 05:08

L'an prochain Jono Gibbes, finaliste malheureux de la Champions Cup et du Top 14 avec le Stade rochelais, sera le manager de l'ASM Clermont. Évidemment, sa situation a inspiré "Mourad de Toulon"... Ce dernier revient également sur le titre du Stade toulousain et sur la délocalisation du prochain match du XV de France en raison du reconfinement de la ville de Sydney, et du "variant Galthié"...