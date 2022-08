VIDÉO - Mourad de Toulon : "Je vais faire des révélations fracassantes sur Bernard Laporte et Paul Goze"

05:49

"Mourad de Toulon", c'est reparti pour une saison. Et ça démarre fort. A l'instar de Mathias Pogba à l'égard de son frère Paul, "Mourad de Toulon" promet des révélations fracassantes sur Bernard Laporte, président de la FFR, et Paul Goze, ancien président de la LNR. Au programme aussi : Le recrutement "malin" de Toulouse, L'affaire "Clermont-Azéma" ou encore la "dégringolade" des All Blacks.