VIDÉO - Mourad de Toulon - "Haouas a le droit à une seconde chance, ce n'est pas Galthié qui va me démentir"

249 vues | 05:31

MOURAD DE TOULON - La vidéo de Fabien Galthié sur Tik Tok, la nouvelle défaite du Stade toulousain, la passe d'armes entre Fabrice Landreau et Vincent Etcheto et l'explosion du Biarritz Olympique, voilà ce qui a inspiré Mourad de Toulon cette semaine. Mais évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de parler du RC Toulon et de ce fameux Jef f Panacloc. Comprenne qui pourra...