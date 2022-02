VIDÉO - Mourad de Toulon : "Carbonel, ce ne sont pas les bijoux de famille, c'est la famille... Et on ne vend pas la famille"

2 686 vues | 06:24

La victoire du XV de France contre l'Irlande en 6 Nations et la performance titanesque de Gabin Villière, le départ annoncé de Eben Etzebeth du RCT en fin de saison ou encore le nouveau partenariat conclu par Mohed Altrad, voilà ce qui a inspiré "Mourad de Toulon". Mais ce qui l'a mis en colère, c'est le probable départ de Louis Carbonel du RCT pour Montpellier. Et on ne touche pas à la famille.