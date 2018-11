Mourad de Toulon : "Bernard a prolongé Brunel jusqu'en 2020 ? Comment il fait Urios maintenant ?"

34 926 vues | 03:36

MOURAD DE TOULON - Mourad Boudjellal avait deux ou trois trucs à dire cette semaine... sur les Bleus et les cas Raka et Willemse notamment. Ou sur Bruce Craig. Et, évidemment, sur sa "victime préférée", Mathieu Bastareaud.

