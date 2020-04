Papé "Dans les yeux d’Olivier"

944 vues | 03:38

MEDIA - Dans son autobiographie "Double Jeu", parue en 2016, l’ancien capitaine du XV de France Pascal Papé avait révélé son enfance difficile, son placement à la DASS et, plus tard, ses deux tentatives de suicide. Son histoire, singulière, il l’a de nouveau raconté dans un documentaire intitulé "Dans les yeux d’Olivier" et diffusé ce mercredi sur France 2 à 22h45. Extrait.