VIDÉO - "Max Guazzini, si tu prends la Ligue, Laporte, Simon et moi posons dans le calendrier"

1 vue | 05:11

"Mourad de Toulon" anticipe les prochaines les élections à la présidence de la LNR. Si aucun candidat n'est encore officiellement déclaré, il encourage Max Guazzini à se présenter. Et pour cela, il a un argument-massue. Il revient également les finales européennes du Racing 92 et de Toulon et se projette sur les prochaines échéances du XV de France.