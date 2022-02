Le XV de la semaine de la 3e journée du Tournoi des 6 Nations 2022

01:06

TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 - Ce week-end, les Anglais, les Irlandais et les Français se sont imposés pour le compte de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2022. Le XV de la semaine met à l'honneur quinze joueurs qui ont brillé ce week-end. Parmi eux, on retrouve Antoine Dupont, Cyril Baille, Tadhg Furlong ou encore les Anglais Marcus Smith et Courtney Lawes.