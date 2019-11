VIDÉO - Le 3e sacre des Boks, les adieux de Read... On en parle dans Poulain Raffûte à 17h

C’est la dernière de Poulain Raffûte spécial Coupe du Monde ! On reviendra sur le troisième sacre des Springboks. Un titre symbolique pour les coéquipiers du capitaine Siya Kolisi. Un autre capitaine a lui fait ses adieux : Kieran Read a disputé son dernier match sous le maillot des All Blacks. Les tops et les flops du Mondial sont aussi au programme de Poulain Raffûte.

