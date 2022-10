La ruade de Poulain : "J'ai remarqué que le rugby s'était humanisé"

03:52

Dans sa désormais célèbre ruade de Poulain Raffûte, Raphaël Poulain revient sur ce que le rugby lui a apporté et l'évolution de son sport. Une évolution qu'il voit positive tant le rugby moderne prend plus au sérieux des problématiques telles que l'homophobie, le manque de tolérance ou la masculinité et la virilité toxiques. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.