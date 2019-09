La compo des Bleus, le choc face à l'Argentine... On en parle dans Poulain Raffûte à 17h

47 vues | 00:00

Comme chaque jeudi, retrouvez à 17h Poulain Raffûte, votre rendez-vous rugby. Et cette semaine, Raphaël Poulain passe en mode Coupe du Monde ! Large page consacrée aux Bleus et à leur premier match samedi face à l’Argentine. Une rencontre capitale dans la course aux quarts de finale. On débriefera la première composition d’équipe concoctée par Jacques Brunel.

