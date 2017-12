L'essentiel de la 13e journée de TOP 14

11 290 vues | 01:44

Retour en chiffres et en déclarations sur la 13e journée de Top 14, marquée par la chute du leader, La Rochelle, à Bordeaux, et la victoire de Montpellier contre Lyon. Le MHR prend ainsi la place des Maritimes à la tête du championnat et s'adjuge le titre symbolique de champion d'automne.

