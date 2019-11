Best : "Ça me dérange que l'on ne s'attache pas à mes performances sur le terrain"

VIDÉO - Jonathan Best (Béziers): "Ça me dérange que l'on ne s'attache pas à mes performances sur le terrain"

Extrait de la Commission de Discipline de Jonathan Best (joueur de Béziers et international algérien). Dans cet extrait, Jonathan Best revient sur sa présence sur les réseaux sociaux qui ont tendance à occulter ses performances sur le terrain.

