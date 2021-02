Interview décalée - Carter : "Après certains matchs, McCaw ne pouvait plus marcher pendant 3 jours"

vue | 06:12

INTERVIEW DECALEE - Depuis la Nouvelle-Zélande où il se trouvait confiné, le double champion du monde nous a accordé une interview exclusive. Et pour une fois, on a décidé de ne pas lui parler que de rugby. Le 10 de légende s’est donc prêté au jeu des questions décalées, en toute décontraction. Regardez dès maintenant l'épisode 1. L'épisode 2 et 3 sont à retrouver ce jeudi et ce samedi.