"Avec Fickou, Vakatawa a formé l’une des meilleures paires de centres au monde"

ARRÊT-BUFFET - Virimi Vakatawa est contraint d’arrêter sa carrière professionnelle de joueur de rugby en France. Que retenir de cette carrière ? Imanol Harinordoquy, 82 sélections en équipe de France, est accompagné ce jeudi des journalistes du Midi Olympique Simon Valzer et Pierre-Laurent Gou et de Simon Farvacque, journaliste à Eurosport, pour parler de ce joueur marquant des Bleus et du Racing.