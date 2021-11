Vasil Kakovin : "Les Géorgiens ne vont rien lâcher pendant 80 minutes... surtout contre la France"

1 024 vues | 01:46

FRANCE - GEORGIE - Avant le match entre la France et la Géorgie dimanche (14h) à Bordeaux, Vasil Kakovin, ancien international géorgien et pilier du Stade Français était l'invité de Poulain Raffûte. Aux côtés de Raphaël Poulain et d'Arnaud Beurdeley, il nous livre son avis sur les qualités du XV géorgien, et un pronostic bien à lui… Retrouvez l"intégralité de l'émission en podcast.