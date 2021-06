VIDÉO - Emile Ntamack : "Quand Romain et Théo jouent, j'ai toujours une boule au ventre"

Invité exceptionnel de Poulain Raffûte, à écouter en podcast, Emile Ntamack est revenu sur ses relations fortes avec ses deux fils Romain et Théo, tous les deux joueurs du Stade Français et internationaux. Si Théo évoluent en espoirs, Romain est un joueur majeur de l'équipe de France et de Toulouse, mais qui manquera la finale du Top 14 face à la Rochelle suite à un choc reçu en demi-finale.