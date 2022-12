"Eddie Jones a été victime de vengeance personnelle, alors que le rugby anglais est en crise"

05:17

Dans Arrêt Jones, les avis sont unanimes : licencier Eddie Jones à moins d'un an de la Coupe du monde et à deux mois du Tournoi des 6 Nations est terrible pour le XV de la Rose. Imanol Harinordoquy et ses acolytes du Midi Olympique reviennent sur l'évincement houleux, voire scandaleux, de sélectionneur qui trinque en pleine crise du rugby anglais.