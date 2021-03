VIDÉO - Dupuy : "Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, quand on avait 18 ans, on restait 3h sur le terrain"

Rugbyrama s'associe à 2v1 pour vous proposer les meilleurs moments de l'émission. Ce mois-ci, François Trillo et Benjamin Kayser reçoivent Julien Dupuy. L'entraîneur des trois-quarts du RCT, ancien demi de mêlée de Paris, de Leicester et du BO, en profite pour répondre à Patrice Collazo et confie son amour pour le rugby.