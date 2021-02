Dupuy : "A Leicester, Heyneke Meyer quand il parlait, je comprenais rien"

537 vues | 03:13

Rugbyrama s'associe à 2v1 pour vous proposer les meilleurs moments de l'émission. Ce mois-ci, François Trillo et Benjamin Kayser reçoivent Julien Dupuy. L'entraîneur des trois-quarts du RCT, ancien demi de mêlée de Paris, de Leicester et du BO, en profite parler de sa relation avec Heyneke Meyer qu'il a eu comme entraîneur à Leicester et comme collègue à Paris.