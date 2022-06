DMDB l'émission : Massy et Toulouse champions, l'arrivée des "Sud Af'" analysée

26:24

DMDB - Au programme de votre émission, on revient sur le titre de Massy et du Stade toulousain feminin. La question concerne l'arrivée des Sud-africains dans les compétitions européennes, faut-il s'en inquiéter ? Coup de cœur pour Rennes, coup de gueule contre la sortie de Vito et enfin on pronostique toutes les rencontres du multiplex de Top 14.