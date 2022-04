VIDÉO - Des Mauls et Débats : Toulouse et Montpellier, vainqueurs au point

24:45

Des Mauls et Débats revient sur votre week-end européen en se focalisant sur les deux rencontres qui nous ont fait vibrer concernant la qualification de Toulouse et Montpellier. Nous nous sommes demandé quelle équipe semblait la mieux armée pour aller au bout ? Coup de cœur pour les internationaux français notamment côté toulousain et coup de gueule contre Marcus Smith, qui aurait pû tuer le match