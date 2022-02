VIDÉO - Des Mauls et Débats : les Bleus seuls en lice pour le grand chelem

49 vues | 14:33

DMDB - Comme tous les dimanches votre rendez-vous DMDB analyse votre samedi rugby. Au programme, la victoire des Bleus, leur futur adversaire, l'Écosse qui a montré un visage bien pâle. Coup de cœur pour Brive, coup de gueule contre le RCT et l'ASM, et le prono concerne la dernière rencontre du tournoi ce week-end entre l'Italie et l'Angleterre.