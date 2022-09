VIDÉO - Des Mauls et Débats : "Les All Blacks ? C'était un festival !"

DES MAULS ET DÉBATS - Au programme de Des Mauls et Débats on revient sur l'Aviron Bayonnais qui confirme son bon début de saison. Vainqueur du Rugby Championship, les All Blacks font-ils peur ? Coup de cœur pour l'Usap et Capuozzo, et enfin le prono concerne Clermont - La Rochelle. Musique : Buffalos - Zebros. Par Baptiste BARBAT.