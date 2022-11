VIDÉO - Des Mauls et Débats - Le prono : "Face à Toulouse, on voit une victoire des Lyonnais par 5 points"

04:53

DES MAULS ET DEBATS - Dans le prono de Des Mauls et Débats, nous analysons l'opposition du dimanche soir entre Lyon et Toulouse. Deux équipes amputées d'une partie de leurs cadres, mais nos journalistes voient une victoire à domicile des Lyonnais qui réalisent un bon début de saison. Musique : Buffalos - Zebros. Par Baptiste BARBAT.