VIDÉO - Des Mauls et Débats - Le prono : "C'est une finale pour ce Stade toulousain version doublons"

05:14

DES MAULS ET DEBATS - Après quelques mois en enfer, le Stade toulousain dispute un dernier match sans ses meilleurs éléments. Aujourd'hui 7e, les Rouge et Noir reçoivent le nouveau leader Montpellier qui n'a rien à perdre, une première place à consolider, et un prétendant au titre à mettre en difficulté.