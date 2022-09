VIDÉO - Des Mauls et Débats : le choc des champions lance la saison

20:49

Votre émission dominicale fait son retour pour analyser les matchs du samedi et pronostiquer ceux du dimanche. Au programme, le choc des champions a tenu ses promesses. Y a-t-il le feu à Brive ? Coup de cœur pour les filles, coup de jus pour le réveil des champions dans l'hémisphère sud. Et le prono concerne le dernier match du week-end entre Bordeaux et Toulouse. Musique : Buffalos - Zebros