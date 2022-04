VIDÉO - Des Mauls et Débats : "La véritable démonstration de force rochelaise"

18:13

DMDB - Au programme, on analyse la deuxième victoire consécutive rochelaise à Bordeaux avec ce coup-ci un écart conséquent. Le nouveau format aller-retour, véritable chance pour le Stade toulousain, flamboyant dans sa fin de match. Coup de cœur pour Le Garrec, coup de gueule contre Tolo Latu, et le prono concerne évidemment la dernière rencontre du week-end entre l'ASM et Leicester.