Des Mauls et Débats : la France toujours en route pour le Grand Chelem

DES MAULS ET DEBATS - Au programme de ce nouveau numéro de DMDB, on retrouve l'enseignement du week-end sur le XV de France éblouissant. La question qui fâche sur le RCT, est-il armé pour jouer le maintien ? Double coup de cœur, pour Joris Jurand et surtout Nikita Bekov, joueur de Nationale qui a un père russe, et une mère ukrainienne. Enfin, le prono Toulouse-UBB ce soir. Bonne écoute.